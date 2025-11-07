Suudi Arabistan Pro Lig | Al Fayha - Al Akhdoud maçı hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Al Fayha, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 8. haftasında, Al Akhdoud'u konuk ediyor. Oynadığı 7 maçın sadece 2'sinden tam puan alabilen ev sahibi ekip, son 3 maçtır kazanamadığı ligde galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. Al Akhdoud ise bu sezon tek galibiyetini 7. haftada oynadığı Najma'dan 2-1'lik skorla elde etti. İlk 5 haftada arka arkaya aldığı mağlubiyetlerin ardından 1 beraberlik ve 1 galibiyetle toparlanma sürecine girdiğinin sinyallerini veren konuk ekip, deplasmandaki ilk galibiyetini hedefliyor. İşte Al Fayha - Al Akhdoud maçı yayın bilgileri...

Al Fayha - Al Akhdoud MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Fayha - Al Akhdoud maçı, 7 Kasım Cuma günü, Türkiye saati ile 16.20'de başlayacak.

Al Fayha - Al Akhdoud MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Fayha - Al Akhdoud karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.