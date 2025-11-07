CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Suudi Arabistan Pro Lig | Al Fayha - Al Akhdoud maçı hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig | Al Fayha - Al Akhdoud maçı hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig'de 8. hafta heyecanı, Al Fayha ile Al Akhdoud karşılaşmasıyla devam ediyor. 8 puan ve -3 averajla 10. sırada bulunan ev sahibi ekip, taraftarının önünde 3 maçtır süren galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Al Akhdoud ise sezonda henüz istediği performansı yakalayamadı. 4 puan ve -7 averajla düşme hattında yer alan konuk takım, puanını yükselterek küme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Peki Al Fayha - Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 11:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Suudi Arabistan Pro Lig | Al Fayha - Al Akhdoud maçı hangi kanalda?

Al Fayha - Al Akhdoud maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Al Fayha, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 8. haftasında, Al Akhdoud'u konuk ediyor. Oynadığı 7 maçın sadece 2'sinden tam puan alabilen ev sahibi ekip, son 3 maçtır kazanamadığı ligde galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. Al Akhdoud ise bu sezon tek galibiyetini 7. haftada oynadığı Najma'dan 2-1'lik skorla elde etti. İlk 5 haftada arka arkaya aldığı mağlubiyetlerin ardından 1 beraberlik ve 1 galibiyetle toparlanma sürecine girdiğinin sinyallerini veren konuk ekip, deplasmandaki ilk galibiyetini hedefliyor. İşte Al Fayha - Al Akhdoud maçı yayın bilgileri...

Al Fayha - Al Akhdoud MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Fayha - Al Akhdoud maçı, 7 Kasım Cuma günü, Türkiye saati ile 16.20'de başlayacak.

Al Fayha - Al Akhdoud MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Fayha - Al Akhdoud karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi!
Ladra’dan olay penaltı yorumu!
DİĞER
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki ilk 8 ihtimalini duyurdular! İşte yeni oran...
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in tahminine göre kim, ne alacak? TAKVİM Ocak maaşlarını hesapladı
Henry’den G.Saray yorumu!
F.Bahçe'den orta saha atağı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi! F.Bahçe'nin ilk 8 ihtimali güncellendi! 11:43
Werder Bremen - Wolfsburg maçı yayın bilgileri! Werder Bremen - Wolfsburg maçı yayın bilgileri! 11:37
Paris FC - Rennes maçı detayları! Paris FC - Rennes maçı detayları! 11:22
F1'de sıradaki durak Brezilya F1'de sıradaki durak Brezilya 11:02
Suns Clippers'ı yendi Suns Clippers'ı yendi 11:00
Leo Dubois futbolu bıraktı Leo Dubois futbolu bıraktı 10:58
Daha Eski
Pisa - Cremonese maçı hangi kanalda? Pisa - Cremonese maçı hangi kanalda? 10:55
Ladra’dan olay penaltı yorumu! Ladra’dan olay penaltı yorumu! 10:55
Ömer Üründül’den Tedesco’ya eleştiri! Ömer Üründül’den Tedesco’ya eleştiri! 10:35
Elche - Real Sociedad maçı saat kaçta? Elche - Real Sociedad maçı saat kaçta? 10:29
Bodrum FK - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Bodrum FK - İstanbulspor maçı hangi kanalda? 10:14
G.Saray'dan dev prim hamlesi! G.Saray'dan dev prim hamlesi! 10:13