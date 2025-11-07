Morata İspanya kadrosuna alınmadı! De la Fuente’den dikkat çeken açıklama

İspanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynayacağı Gürcistan ve Türkiye maçlarının aday kadrosunu duyurdu. Kadroda en dikkat çeken detay ise tecrübeli golcü Alvaro Morata'nın yer almaması oldu.

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Morata'nın kadro dışında kalmasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Morata bizim için hala aynı derecede önemli bir oyuncu. Sadece diğer oyuncuları da görmek istedik. Morata ile ilgili hiçbir sorun yok. O da bunu biliyor ve durumu anlıyor."

Öte yandan 33 yaşındaki forvet, bu sezon Serie A ekibi Como formasıyla çıktığı 12 maçta henüz gol sevinci yaşamadı.