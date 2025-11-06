Bayern Münih’ten Dayot’a kanca

Son dönemde Trent Alexander- Arnold, Antonio Rüdiger, David Alaba ve Kylian Mbappé gibi yıldızları bonservissiz kadrosuna katan İspanyol devi Real Madrid, bu kez gözünü Bayern Münih'in Fransız stoperi Dayot Upamecano'ya dikti. Foot Mercato'nun haberine göre, Bayern ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen Real Madrid'in, Upamecano ile sözlü anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor.