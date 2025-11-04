Cristiano Ronaldo'dan emeklilik açıklaması!

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a açıklamalarda bulundu. 40 yaşındaki futbolcu emeklilik, evlilik ve gelecek planları hakkında konuştu.

"PARA ÖNEMLİDİR AMA HER ŞEY DEĞİLDİR"

Birkaç yıl önce milyarder olduğunu söyleyen Cristiano Ronaldo, "Futbolda tek milyarder olmam beni şaşırtmıyor. Tüm rekorlara baktığınızda, listenin en tepesinde Cristiano Ronaldo'yu görürsünüz. İnsan doğası gereği her zaman daha fazla para arzular. Ne kadar kazanırsanız kazanın, her zaman daha fazlasını istersiniz. Ama bir noktadan sonra, belli bir seviyeye geldiğinizde, paradan daha önemli şeylerin olduğunu fark ediyorsunuz. Para önemlidir ama her şey değildir." dedi.

"DÜNYA KUPASI BENİ TARİHİN EN İYİSİ Mİ YAPACAK?"

Dünya Kupası'nı kazanmak istediğini her fırsatta dile getiren Portekizli yıldız, "Hayal mi? Bence değil. Beni oyuncu olarak tanımlamaz. 6-7 maç oynanan bir turnuva beni tarihin en iyisi mi yapacak? Sizce bu adil mi?" dedi.

Yıldız oyuncu ayrıca evlilik teklifi ettiği sevgilisi Georgina Rodriguez ile 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın ardından dünya evine gireceklerini söyledi. Portekizli, "Umarım kupa da olur" diye ekledi.

"MUHTEMELEN AĞLAYACAĞIM"

Ronaldo artık emekli olmaya yaklaştığını ve yıllardır bunu planladığını söyledi.

Yıldız oyuncu, "Emekliliğim artık yakın. Hazır olduğumu düşünüyorum. Zor olacak, muhtemelen de ağlayacağım ama 25 yaşından beri geleceğimi hazırlıyorum." ifadelerini kullandı.

Emekli olmadan önce 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Ronaldo, "948 golüm var ve hepsinin videosu var" dedi.

"MANCHESTER UNITED'I BÖYLE GÖRMEK BENİ ÜZÜYOR"

Verdiği röportajda Manchester United'ın durumuna da değinen Ronaldo, "Manchester United'ı böyle görmek beni üzüyor. Orada Şampiyonlar Ligi, Ballon D'Or kazandık. Uzun yıllar oynadım. Orada 14 kupa kazandım! Manchester United benim kalbimde ve çok seviyorum. Ne yazık ki takımda şuan bir yapı yok. Bu sene şampiyon olamazlar. Puan tablosunda çok gerideler. Şuan doğru yolda olduklarını düşünmüyorum. Değişikliğe ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de Arsenal'ın şampiyon olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten 40 yaşındaki futbolcu, "Kariyerimde Arsenal'a transfer olmaya çok yakındım. Ama üzerinden çok geçti tabi. Bu yüzden onlara karşı özel bir sempati besliyorum. Bence bu sezon Premier Lig'i kazanma şansları çok yüksek. Oynama tarzlarını seviyorum." dedi.