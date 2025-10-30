Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçı şifresiz izle | Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı, Gaziantep'te sahne alıyor. Gaziantep FK, taraftarının desteğini arkasına alarak Karabük İdmanyurdu Spor'u konuk edecek. Süper Lig temsilcisi, son olarak Fenerbahçe karşısında 4-0'lık ağır bir mağlubiyet almış ve kupada toparlanma fırsatı arıyor. Burak Yılmaz yönetiminde dikkat çeken performansıyla ön plana çıkan kırmızı-siyahlılar, evlerinde turu geçip moral depolamayı hedefliyor. Öte yandan Karabük İdmanyurdu Spor, deplasmanda güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde. Peki, Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİANTEP FK-KARABÜK İDMANYURDU SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçı 30 Ekim Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak.

GAZİANTEP FK-KARABÜK İDMANYURDU SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK-KARABÜK İDMANYURDU SPOR MAÇI HAKEMİ

TFF, Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçı hakeminin Asen Albayrak olduğunu açıkladı. Albayrak'ın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Esra Arıkboğa yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Hatice Aydin üstlenecek.