CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçı şifresiz izle | Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçı şifresiz izle | Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Gaziantep FK ile Karabük İdmanyurdu Spor karşı karşıya gelecek. Son olarak Fenerbahçe'ye 4-0 kaybeden kırmızı-siyahlılar, kupa maçında yaralarını sarmak istiyor. Burak Yılmaz yönetiminde dikkat çeken bir performans gösteren Gaziantep FK, zorlu maçta turu geçen taraf olmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atmak isteyen Karabük temsilcisi ise bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 11:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçı şifresiz izle | Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı, Gaziantep'te sahne alıyor. Gaziantep FK, taraftarının desteğini arkasına alarak Karabük İdmanyurdu Spor'u konuk edecek. Süper Lig temsilcisi, son olarak Fenerbahçe karşısında 4-0'lık ağır bir mağlubiyet almış ve kupada toparlanma fırsatı arıyor. Burak Yılmaz yönetiminde dikkat çeken performansıyla ön plana çıkan kırmızı-siyahlılar, evlerinde turu geçip moral depolamayı hedefliyor. Öte yandan Karabük İdmanyurdu Spor, deplasmanda güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde. Peki, Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİANTEP FK-KARABÜK İDMANYURDU SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçı 30 Ekim Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak.

GAZİANTEP FK-KARABÜK İDMANYURDU SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK-KARABÜK İDMANYURDU SPOR MAÇI CANLI İZLE

GAZİANTEP FK-KARABÜK İDMANYURDU SPOR MAÇI HAKEMİ

TFF, Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu Spor maçı hakeminin Asen Albayrak olduğunu açıkladı. Albayrak'ın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Esra Arıkboğa yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Hatice Aydin üstlenecek.

ASpor CANLI YAYIN

Türk Telekom-REKLAM
Hakan Çalhanoğlu’nun dublesi manşetlerde!
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
TBMM'de "Terörsüz Türkiye" gündemi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak
Derbi öncesi Alvarez gelişmesi! Ülkesinde gündem oldu
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan Çalhanoğlu’nun dublesi manşetlerde! Hakan Çalhanoğlu’nun dublesi manşetlerde! 11:17
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde! En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde! 10:56
Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı detayları! Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı detayları! 10:55
Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu! İşte ilk açıklamaları Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu! İşte ilk açıklamaları 10:47
Bugünkü maçlar listesi | 30 Ekim ZTK maçları - Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? Bugünkü maçlar listesi | 30 Ekim ZTK maçları - Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 09:19
Alperen Şengün'lü Houston deplasmanda galip! Alperen Şengün'lü Houston deplasmanda galip! 09:25
Daha Eski
Esenler Erokspor-Ağrı 1970 SK maçı ne zaman? Esenler Erokspor-Ağrı 1970 SK maçı ne zaman? 09:28
Beşiktaş’ta derbi öncesi prim dopingi! Beşiktaş’ta derbi öncesi prim dopingi! 09:43
1926 Bulancakspor-Iğdır FK maçı ne zaman? 1926 Bulancakspor-Iğdır FK maçı ne zaman? 09:53
Süper Lig'in 11. haftası dev maçlara sahne olacak! İşte maç programı Süper Lig'in 11. haftası dev maçlara sahne olacak! İşte maç programı 09:59
Zonguldak Spor-Bodrum FK maçı detayları! Zonguldak Spor-Bodrum FK maçı detayları! 10:18
Derbi öncesi Alvarez gelişmesi! Ülkesinde gündem oldu Derbi öncesi Alvarez gelişmesi! Ülkesinde gündem oldu 10:42