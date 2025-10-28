CANLI SKOR ANA SAYFA
Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da...

Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da...

Son dakika spor haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bazı hakemlerin bahis yaptığını açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bahis soruşturmasını genişletti. Soruşturmada hakemlerin yanı sıra futbolcuların da araştırılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 16:05
Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde maç yöneten 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabının olduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını tespit ettiklerini açıklaması üzerine başlatılan soruşturma derinleşiyor.

Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da...

NTV'nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sadece hakemleri değil, hakemlerin yakınlarını, futbolcuları ve yöneticileri de araştıracağı ve birçok futbolcunun listede olduğu öğrenildi.

Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılının Nisan ayında konuyla ilgili soruşturma başlatırken, son 5 yıllık kayıtların inceleneceği duyuruldu.

Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da...

Türk futbolunda bahis iddiaları TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2023-2024 sezonunun 37. haftasında oynanan ve 0-0 biten Sincan Belediyesi Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçıyla gündeme gelmişti. Söz konusu maç şut çekilmeden tamamlanmış ve karşılaşmanın golsüz sona ermesiyle Nazilli Belediyespor ligde kalmayı garantilemişti.

Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da...

BAŞSAVCILIKTAN GÖZALTI İDDİALARINA YALANLAMA

Her dört hakemden birinin bahis oynadığının anlaşılmasıyla soruşturma derinleşti. Başsavcılık, hakemlerin gözaltına alındığı iddiasını yalanladı.

Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da...

7 HAKEM SÜPER LİG'DE MAÇ YÖNETTİ

Bahisçi 7 hakem ve 15 yardımcısının Süper Lig ve 1. Lig'de maç yönettiği ortaya çıktı. 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde maçta bahis oynadığı anlaşıldı. Bir hakemin tek başına 18 binden fazla bahis oynadığı tespit edildi. Öte yandan derinleşen soruşturma sadece hakemlerle sınırlı kalmayacak. Hakemlerin akrabaları, yakınları ve futbol yöneticileri de inceleme altına alındı.

