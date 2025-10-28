Bahis operasyonu büyüyor! Hakemlerin ardından futbolcular da...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde maç yöneten 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabının olduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını tespit ettiklerini açıklaması üzerine başlatılan soruşturma derinleşiyor.

NTV'nin haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sadece hakemleri değil, hakemlerin yakınlarını, futbolcuları ve yöneticileri de araştıracağı ve birçok futbolcunun listede olduğu öğrenildi.