Altay bu sezon bir ilki başardı

Geçen hafta Tire 2021 FK'yı deplasmanda 90+6'da yenen ve ilk galibiyetine ulaşan Altay, İzmir derbisinden de puan çıkarmayı başardı. Bu sezon ilk kez iki maç üst üste sahadan puanla ayrılan siyahbeyazlılar, ligde 6 puana ulaştı ve düşme hattının üzerine çıktı. Altay, haftaya bu seriyi geliştirmek istiyor.
Geçen hafta Tire 2021 FK'yı deplasmanda 90+6'da yenen ve ilk galibiyetine ulaşan Altay, İzmir derbisinden de puan çıkarmayı başardı. Bu sezon ilk kez iki maç üst üste sahadan puanla ayrılan siyahbeyazlılar, ligde 6 puana ulaştı ve düşme hattının üzerine çıktı. Altay, haftaya bu seriyi geliştirmek istiyor.