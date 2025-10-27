CANLI SKOR ANA SAYFA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis skandalına ilişkin açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis skandalına ilişkin açıklama

Son dakika spor haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis oynayan hakemler hakkında birkaç ay önce bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 15:45 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 15:56
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis skandalına ilişkin açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada bahis oynayan hakemler hakkında birkaç ay önce soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Toplumumuzun ekonomik ve sosyolojik yarası hâline gelen yasa dışı bahis oyunları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürekli ve kararlı bir mücadele devam etmekte olup, buna dair soruşturmalar aralıksız sürdürülmektedir.

27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasından sonra, konunun adli soruşturma süreci ile ilgili olması nedeni ile açıklama yapmak gereği hasıl olmuştur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karşılığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma devam ederken, başka bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu ile MHK hakkında ayrıca soruşturma işlemi başlatıldığına dair haberlerden sonra, zaten devam eden mevcut soruşturma nedeni ile talep üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan bu yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş olup, her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir.

27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bahis hesabı bulunan hakemler" açıklaması da ayrıca devam eden soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul edilmekle; bu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

