CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor: Türk futbolunun adalet sistemini sarstı!

Trabzonspor: Türk futbolunun adalet sistemini sarstı!

Trabzonspor, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısında açıkladığı Türk hakemliğindeki bahis skandalına dair resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 14:32 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 14:43
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor: Türk futbolunun adalet sistemini sarstı!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında Türk hakemliğindeki bahis skandalını duyurmuştu. Trabzonspor'dan da konuya dair açıklama geldi. Bordo-mavili ekibin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Türk futbolunun en temel ihtiyacı, adaletin ve güvenin yeniden tesis edilmesidir. Ancak bugün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından yapılan açıklamayla birlikte, hakem camiasında uzun süredir dile getirdiğimiz yapısal çürümenin boyutu açıkça ortaya çıkmıştır. Son beş yılda 571 hakemin bahis oynadığı, bunlardan 371'inin aktif hesaba sahip olduğu, 152 hakemin ise hâlen aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bu isimler arasında 7 üst klasman hakemi ve 15 üst klasman yardımcı hakeminin bulunması, skandalın boyutunu daha da çarpıcı hale getirmiştir. Bazı hakemlerin on binlerce kez futbol müsabakalarına bahis oynamış olması, Türk futbol tarihinin en karanlık tablolarından birini ortaya koymaktadır. Bu tablo, yalnızca hakemlik müessesesini değil, Türk futbolunun adalet sistemini de temelden sarsmıştır. Trabzonspor Kulübü olarak, yıllardır sahada emeğin karşılığının alınamadığını, adaletin tesis edilmesi gerektiğini konusundaki çağrımızın ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu'nu bu konuda almış olduğu aksiyonu destekliyoruz. Bu süreç, Türk futbolunda adaletin yeniden inşası için tarihi bir fırsattır. Futbolun itibarı, ancak adaletin yeniden sağlanmasıyla kurtarılabilir."

İfadeleri yer aldı.

Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama!
Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde...
DİĞER
Bahis oynayan hakemlere şimdi ne olacak? Spor Hukukçusu Anıl Dinçer açıkladı...
CIA-NSA-MI6 ile İBB'yi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve "2. Cambridge Analytica"
F.Bahçe'den 'bahis oynayan hakemler' açıklaması!
F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın G.Saray maçı hazırlıkları başladı Fırtına'nın G.Saray maçı hazırlıkları başladı 15:37
Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde... Duran'da bilinmeyen gerçek! Annesi sayesinde... 15:27
Juventus'ta Tudor dönemi sona erdi Juventus'ta Tudor dönemi sona erdi 14:57
Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama! Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama! 15:06
Beşiktaş'ın derbi mesaisi başladı! Beşiktaş'ın derbi mesaisi başladı! 15:10
Emine Göğebakan dünya şampiyonu Emine Göğebakan dünya şampiyonu 15:17
Daha Eski
F.Bahçe'de Talisca yolcu! Yeni takımı... F.Bahçe'de Talisca yolcu! Yeni takımı... 12:18
Gaziantep FK-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı Gaziantep FK-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı 12:56
Bahis oynayan hakemler ne kadar ceza alacak? Futbol Disiplin Talimatı'na göre... Bahis oynayan hakemler ne kadar ceza alacak? Futbol Disiplin Talimatı'na göre... 13:08
Beşiktaş resmi hesaptan duyurdu! Beşiktaş resmi hesaptan duyurdu! 13:58
F.Bahçe'den 'bahis oynayan hakemler' açıklaması! F.Bahçe'den 'bahis oynayan hakemler' açıklaması! 14:19
Trabzonspor'dan bahis oynayan hakemler hakkında açıklama! Trabzonspor'dan bahis oynayan hakemler hakkında açıklama! 14:31