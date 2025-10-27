Bahis oynayan hakemler ne kadar ceza alacak? Futbol Disiplin Talimatı'na göre...

Bahis nedeniyle Türk futbolunda yozlaşmanın ve ahlaksızlığın boyutunu tartıştıklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Federasyon olarak kendi bahçemizden başlayarak yola çıktık. Yaptığımız çalışma neticesinde futbolun hem gözbebeği hem de sancılı karnı olan hakem camiasıyla başladık. Devlet birimlerinden aldığımız veriler ve profesyonel arkadaşların çalışması neticesinde, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. 371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. 7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem ve 94 klasman yardımcı hakem. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bugünden itibaren başlayarak disiplin kurulumuz gerekli işlemleri yapacak. Kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir süre var. Saydığımız rakamlar, bu süreye giren rakamlar."