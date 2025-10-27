Beşiktaş resmi hesaptan duyurdu! "Bahis oynayan hakemler ve bahis oynadıkları maçlar açıklansın"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında Türk hakemliğindeki bahis skandalını duyurmuştu. Konuya dair Beşiktaş da resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Siyah-beyazlıların açıklamasında,

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, sahada adaleti tesis etmekle görevli hakemlerin bahis hesaplarının olduğu ve aktif olarak bahis hesaplarını kullandıkları şeklindeki açıklamasını büyük bir dikkatle takip ettik. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu çalışmanın çok kıymetli ve temiz futbol için bir milat olduğuna inanıyoruz. Federasyondan bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemleri, bu hakemlerin bahis oynadığı maçları ve ne tür bahisler oynandığını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz. Beşiktaş JK olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve geriye dönük tüm haklarımızı arayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

İfadeleri yer aldı.

