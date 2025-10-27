CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: Bazı hakemler bahis oynuyor

İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: Bazı hakemler bahis oynuyor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbol gündemine dair bir basın toplantısı düzenledi. Hacıosmanoğlu, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 11:02 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 11:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: Bazı hakemler bahis oynuyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde futbol gündemine dair basın toplantısı düzenledi.

İŞTE HACIOSMANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Ulu Önder Atatürk 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' yanında, bunun dışında kalanların ahlaksız olabileceği diye bir cümle yok. Tüm unsurlarla beraber ahlaklı olmalıyız."

"371 HAKEMİN BAHİS HESABI VAR 152'Sİ AKTİF OLARAK OYNUYOR"

"Bizim aylardır devletin kurumlarıyla beraber çalıştığımız, yıllardır kulüplerimizi yönetenlerden, sporun duayenlerine Türk futbolunun yozlaşmasına sebep açtığı nedenleri sırasıyla söylediler. Bir atasözü var 'Silah çıktı mertlik bozuldu' diye. Yıllardır dile getirilen bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu tartıştık yıllarca. Biz TFF olarak kendi bahçemizden yola çıktık. Türk futbolunun gerçekten değişime ihtiyaç olduğu, ahlak ve düzen için bazı doneler vereceğim. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor."

"Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94! Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir!"

"Biz bugünden itibaren başlayıp Disiplin Kurulumuz, gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp kısa süre içerisinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir sınırlama var. Bizim talimatlarda da 5 yıllık zaman aşımı var. 5 yıllık süre içerisine giren rakamlar bu saydıklarım."

"İnsanlarla iyi geçinip koltukta kalma derdimiz yok. Türk futbolunun içinde ne pislik varsa temizlemek görevimiz. Cenab-ı Allah müsaade ettiği süre içerisinde bunları yapacağız."

"Güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Biz hakemlerle başladık ama ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım dahil, bu çalışmayı yaptığımız ilgili devlet kurumlarıyla kendimizi de kontrol ediyoruz. Bunun da sonuçlarını yakın zamanda paylaşırız. Türk futbol ailesiyle ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Biz TFF olarak nasıl kendi kapımızın önünü temizliyorsak, Türk futbol ailesinin üstüne düşen görev de kendileriyle başlayıp futbolcuları dahil tüm unsurlarıyla kontrol edip paylaşmaları. Aksi durumda çalışmalarımızı güzide devlet kurumlarımızla yapıp paylaşacağız."

"Çalışmaları FIFA ve UEFA ile paylaştık. Talimatlar açık olmasına rağmen hakem arkadaşlarımız kendi adlarına hesap açıp bahis oynamıştır. Hakemlikle ilgili çalışmalarımız zaten vardı, yetkili kurumlarımızla çalışmaları hızlandırıp, 81 ilde kurslar açıp, üniversitede özel bir bölüm açılacak. O kurslardan gelen arkadaşlar üniversitede kapsamlı eğitim görüp Türk futboluna kazandırılacak. Bu çalışma meşakkatli bir yol ama iyi ve ahlaklı nesiller için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Genç hakemlere kasti değil insani hatalarında da yöneticilerden, kulüplerden destek olmalarını, güzel yarınlara bizim inancımız tam. Türk futbolunu özlenen yere taşıyacağımıza inanıyorum."

"Soru talebi geldi. Sorulacak olan bir soru, verilecek olan bir cevap yok. Bunlar kamuoyuna yeter. Titizlikle bu konu üzerinde duracağız. Herkesin desteğini bekliyoruz."

Kırmızı kart kararı doğru mu? Çakar pozisyonu değerlendirdi!
REKLAM - idefix
DİĞER
Sergen Yalçın taraftarlarla ne konuştu? Maçın ardından tek tek anlattı...
Siyasi casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı
"Uzay takımı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI 11:01
F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı 11:01
Samsunspor-Rizespor maçı detayları! Samsunspor-Rizespor maçı detayları! 10:00
Reaves 51 sayı attı Lakers, Kings'i devirdi Reaves 51 sayı attı Lakers, Kings'i devirdi 10:34
Tedesco'nun yeni planı ortaya çıktı! Özel görüşme yapıldı Tedesco'nun yeni planı ortaya çıktı! Özel görüşme yapıldı 10:53
Real Betis-Atletico Madrid maçı detayları! Real Betis-Atletico Madrid maçı detayları! 10:58
Daha Eski
Meksika'da zafer Norris'in! Meksika'da zafer Norris'in! 00:54
Kenan'lı Juventus başkentte kayıp! Kenan'lı Juventus başkentte kayıp! 01:06
Bugünkü maçlar 27 Ekim Pazartesi Bugünkü maçlar 27 Ekim Pazartesi 08:14
"Uzay takımı" "Uzay takımı" 09:03
"Gitmeyi de bileceksin kardeşim" "Gitmeyi de bileceksin kardeşim" 09:13
Gaziantep FK-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Gaziantep FK-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 09:15