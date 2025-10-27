CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında duyurduğu Türk hakemliğindeki bahis skandalına dair açıklama yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 15:07 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 15:26
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama!

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, bahis hesapları tespit edilen hakemlerin isimlerinin, bu kişilerin yönettiği maçların ve oynadıkları bahislerin kapsamının şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşması gerektiğini söyledi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamasının ardından kulübün internet sitesinden yazılı bir açıklama yayımladı.

Dursun Özbek'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, kamuoyuyla paylaştığı bilgiler, Türk futbolunun uzun süredir içinde bulunduğu güven ve adalet krizinin boyutlarını açıkça gözler önüne sermiştir.

Sahada adaleti sağlamakla yükümlü hakemlerin bahis hesaplarının bulunduğu ve aktif olarak bahis oynadıklarının tespit edilmesi, yalnızca spor ahlakına değil, Türk futbolunun temel değerlerine de ağır bir darbedir.

Galatasaray Spor Kulübü olarak temiz, adil ve rekabetin sadece sahada yaşandığı bir futbol ortamı talebimizi bundan önce defalarca dile getirdik; bu konuda her zaman kararlı bir duruş sergiledik. Bugün, bu talebimizde ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Bugün Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu arayarak, Galatasaray Spor Kulübü'nün bu süreçte ve bundan sonrasında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kendisine ilettim.

Kulübümüz, temiz futbolun tesis edilmesi adına atılan her adımı sonuna kadar destekleyecektir. Sayın Hacıosmanoğlu'nun öncülüğünde yürütülen bu çalışmayı Türk futbolu adına önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz.

Türk futbolunun itibarı, adaleti ve güveni her şeyin üzerindedir. Federasyonun, bahis hesapları tespit edilen hakemlerin isimlerini, bu kişilerin yönettiği maçları ve oynadıkları bahislerin kapsamını şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Türk futbolunun karanlık noktalarının bir bir aydınlatıldığı, adaletin sahaya yansıdığı bir düzenin inşası için üzerimize düşen her sorumluluğu üstlenmeye hazırız."

F.Bahçe'den 'bahis oynayan hakemler' açıklaması!
REKLAM - idefix
DİĞER
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
CIA-NSA-MI6 ile İBB'yi ele geçirdiler memlekete göz diktiler! 2019 seçimlerini sakatlayan siyasal casusluk: İmamoğlu ve "2. Cambridge Analytica"
F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı
Beşiktaş resmi hesaptan duyurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın derbi mesaisi başladı! Beşiktaş'ın derbi mesaisi başladı! 15:10
Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama! Özbek'ten 'bahis oynayan hakemler' hakkında açıklama! 15:06
Trabzonspor'dan bahis oynayan hakemler hakkında açıklama! Trabzonspor'dan bahis oynayan hakemler hakkında açıklama! 14:31
Gaziantep FK-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Gaziantep FK-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 14:43
Nafia Kuş Aydın Dünya Şampiyonu oldu! Nafia Kuş Aydın Dünya Şampiyonu oldu! 14:51
Juventus'ta Tudor dönemi sona erdi Juventus'ta Tudor dönemi sona erdi 14:57
Daha Eski
Filistin Futbol Federasyonu'ndan FIFA ve UEFA'ya tepki! Filistin Futbol Federasyonu'ndan FIFA ve UEFA'ya tepki! 11:31
Alonso'dan Arda'ya dikkat çeken sözler! Alonso'dan Arda'ya dikkat çeken sözler! 11:34
Gaziantep FK-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Gaziantep FK-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 12:00
F.Bahçe'de Talisca yolcu! Yeni takımı... F.Bahçe'de Talisca yolcu! Yeni takımı... 12:18
Gaziantep FK-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı Gaziantep FK-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı 12:56
Bahis oynayan hakemler ne kadar ceza alacak? Futbol Disiplin Talimatı'na göre... Bahis oynayan hakemler ne kadar ceza alacak? Futbol Disiplin Talimatı'na göre... 13:08