Pana Benitez'e emanet

Panathınaıkos'un yeni teknik direktörü Rafael Benitez oldu. 65 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı 2005'te İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un başında şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Rafa Benitez, Valencia'ya 2 LaLiga ve 1 UEFA Kupası (Avrupa Ligi) şampiyonluğu, Chelsea'ye de 1 Avrupa Ligi kupası kazandırdı.
