Alonso, Kenan'ı istiyor

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Juventus forması giyen milli yıldız Kenan Yıldız'ı kadrosunda görmek istediği iddia edildi. İtalyan basınına konuşan menajer Giovanni Branchini, genç futbolcunun Alonso'nun transfer listesinde yer aldığını doğruladı. Branchini, "Xabi, Mbappe dışında herkesin gitmesine razı, yeter ki Yıldız'ı alabilsin" ifadelerini kullandı.
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Juventus forması giyen milli yıldız Kenan Yıldız'ı kadrosunda görmek istediği iddia edildi. İtalyan basınına konuşan menajer Giovanni Branchini, genç futbolcunun Alonso'nun transfer listesinde yer aldığını doğruladı. Branchini, "Xabi, Mbappe dışında herkesin gitmesine razı, yeter ki Yıldız'ı alabilsin" ifadelerini kullandı.