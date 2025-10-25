CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Alonso, Kenan'ı istiyor

Alonso, Kenan'ı istiyor

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Juventus forması giyen milli yıldız Kenan Yıldız'ı kadrosunda görmek istediği iddia edildi. İtalyan basınına konuşan menajer Giovanni Branchini, genç futbolcunun Alonso'nun transfer listesinde yer aldığını doğruladı. Branchini, "Xabi, Mbappe dışında herkesin gitmesine razı, yeter ki Yıldız'ı alabilsin" ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alonso, Kenan'ı istiyor
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Juventus forması giyen milli yıldız Kenan Yıldız'ı kadrosunda görmek istediği iddia edildi. İtalyan basınına konuşan menajer Giovanni Branchini, genç futbolcunun Alonso'nun transfer listesinde yer aldığını doğruladı. Branchini, "Xabi, Mbappe dışında herkesin gitmesine razı, yeter ki Yıldız'ı alabilsin" ifadelerini kullandı.
G.Saray'ın Hakan rüyası sürüyor! Transfere yeşil ışık yaktı
Osimhen'in arkadaşı geliyor!
DİĞER
Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılık nedenini açıkladı! Yıldız futbolcuyu işaret etti...
CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek TAKVİM'e konuştu! Özgür Özel'e ateş püskürdü: "Bunlar çakma, aşılanmış CHP'li... Tatlı su balıkları"
Tedesco güven tazeledi!
Bodo zaferinin şifresi ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan flaş F.Bahçe itirafı! "Ayrılmamda etkili oldu" Mourinho'dan flaş F.Bahçe itirafı! "Ayrılmamda etkili oldu" 00:31
Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! 00:31
Almanya'da gündem Tedesco! "F.Bahçe'deki ilk birkaç maçında..." Almanya'da gündem Tedesco! "F.Bahçe'deki ilk birkaç maçında..." 00:31
Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! 00:31
F. Karagümrük ile Kayserispor yenişemedi! F. Karagümrük ile Kayserispor yenişemedi! 00:31
G.Saray'da o isim Buruk'un gözüne girdi! G.Saray'da o isim Buruk'un gözüne girdi! 00:30
Daha Eski
G.Saray'dan Barış Alper açıklaması! "3 senedir..." G.Saray'dan Barış Alper açıklaması! "3 senedir..." 00:30
Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku! Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku! 00:30
Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap! Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran'a cevap! 00:30
İsrail medyasından skandal çağrı! G.Saray'ın ceza alması için... İsrail medyasından skandal çağrı! G.Saray'ın ceza alması için... 00:30
Maçta dikkat çeken kare! Tedesco ve Nene... Maçta dikkat çeken kare! Tedesco ve Nene... 00:30
Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Resmi açıklama geldi Icardi'nin sözleşmesi uzatılacak mı? Resmi açıklama geldi 00:30