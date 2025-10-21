Muhteşem ikili

Türkiye'nin altın çocuğu Arda Güler, dünya spor medyası ve futbolseverlerin gündeminde. Real Madrid'in genç yıldızı, Getafe deplasmanında ikinci yarıda oyuna girerek Kylian Mbappe'ye yaptığı nefes kesen asistle takımına 3 puanı kazandıran golün mimarı oldu. La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde Arda'nın yaptığı 5 asistin tamamı, gol krallığı yarışında 10 golle zirvede yer alan Mbappe'ye gitti. Taraftarlar, bu muhteşem uyum için Arda-Mbappe ikilisine "En güzel ikili" diyerek sosyal medyada büyük sevgi gösterileri sergiliyor.