Haberler Futbol Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman? A Milli Takım Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak?

Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman? A Milli Takım Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak?

A Milli Futbol Takımı’nın FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maç takvimi yeniden gündemde. Grup mücadelesinde şu ana kadar topladığı 9 puanla 2. sırada bulunan Türkiye, sıradaki maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. Futbolseverler, “Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte detaylar!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 15:25 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 09:10
Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman? A Milli Takım Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Şu ana kadar topladığı 9 puanla 2. sırada yer alan milliler, sıradaki rakibi Bulgaristan karşısında galibiyet arayacak. Futbolseverlerin aklındaki en önemli soru ise: "Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?" Bu maç, Türkiye'nin grup sıralamasındaki konumunu belirlemede kritik rol oynayacak. Peki, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası E Grubu maç programında sırada kimler var? İşte tüm detaylar ve maç takvimi!

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

TFF'nin resmi takvimine göre, maç 15 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak. Karşılaşmaya Bursa Timsah Arena ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

15 KASIM

20:00 Türkiye - Bulgaristan

18 KASIM

22:45 İspanya - Türkiye

