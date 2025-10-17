Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman? A Milli Takım Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Şu ana kadar topladığı 9 puanla 2. sırada yer alan milliler, sıradaki rakibi Bulgaristan karşısında galibiyet arayacak. Futbolseverlerin aklındaki en önemli soru ise: "Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?" Bu maç, Türkiye'nin grup sıralamasındaki konumunu belirlemede kritik rol oynayacak. Peki, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası E Grubu maç programında sırada kimler var? İşte tüm detaylar ve maç takvimi!
TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
TFF'nin resmi takvimine göre, maç 15 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak. Karşılaşmaya Bursa Timsah Arena ev sahipliği yapacak.
TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.
A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
15 KASIM
20:00 Türkiye - Bulgaristan
18 KASIM
22:45 İspanya - Türkiye