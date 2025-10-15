Türkiye Gürcistan maçı kaç kaç bitti? Türkiye - Gürcistan maç özeti!

CANLI SKOR ANA SAYFA
A Milli Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Gürcistan’ı 4-1 yenerek taraftarlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede Türkiye’nin gollerini 14. dakikada Kenan Yıldız, 22. ve 52. dakikalarda Merih Demiral, 35. dakikada ise Yunus Akgün kaydetti. Gürcistan’ın tek sayısı 64. dakikada Giorgi Kochorashvili’den geldi. Peki, Türkiye Gürcistan maçı kaç kaç bitti, golleri kimler attı? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 08:42
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçında Türkiye, Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek büyük bir moral buldu. Maça hızlı başlayan milliler, 14. dakikada Kenan Yıldız ile perdeyi açtı. 22. dakikada Merih Demiral farkı ikiye çıkarırken, 35. dakikada Yunus Akgün ilk yarının skorunu 3-0 olarak belirledi. İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen Türkiye, 52. dakikada Demiral'ın ikinci golüyle farkı dörde çıkardı. Gürcistan, 64. dakikada Kochorashvili'nin golüyle farkı azaltsa da skoru değiştiremedi. Bu galibiyetle Türkiye 9 puana ulaştı ve grupta üst sıralar için önemli bir adım attı. Peki, Türkiye Gürcistan maçı kaç kaç bitti, golleri kimler attı? Türkiye-Gürcistan maç özeti!

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇ ÖZETİ

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki dördüncü maçında Türkiye ile Gürcistan takımları Kocaeli Stadı'nda karşılaştı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı, Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçta Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Ay-Yıldızlılar maça hızlı başladı ve 14. dakikada Kenan Yıldız'ın golüyle öne geçti. 22. dakikada Merih Demiral farkı ikiye çıkarırken, 35. dakikada Yunus Akgün'ün şık golüyle ilk yarı 3-0 tamamlandı. İkinci yarıya da etkili başlayan Türkiye, 52. dakikada bir kez daha Merih Demiral ile gol buldu ve skoru 4-0'a taşıdı. Gürcistan, 64. dakikada Giorgi Kochorashvili ile farkı bire indirse de maçın kazananı Türkiye oldu. Bu sonuçla milliler puanını 9'a yükselterek grupta ikinci sırayı garantileme yolunda büyük bir avantaj elde etti.

E Grubu'nda son 2 maç öncesi puan durumu:

1. İspanya 12 puan

2. Türkiye 9 puan

3. Gürcistan 3 puan

4. Bulgaristan 0 puan

