Milli takıma dönmem

Fenerbahçe'den sezon başında Dinamo Zagreb'e transfer olan Miha Zajc, milli takım hakkında açıklamalarda bulundu. Zacj, "Matjaz Kek görevde olduğu sürece Slovenya Milli Takımı'na dönmeyeceğim" dedi. Tecrübeli oyuncu, Kek ile geçtiğimiz dönemlerde sorun yaşamıştı.
