CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol PSG-REAL MADRID MAÇI İZLE | PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT Spor izle

PSG-REAL MADRID MAÇI İZLE | PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT Spor izle

Paris Saint Germain, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Real Madrid'i konuk ediyor. Fransız ev sahibi, liginde 15. sırada yer alırken Real Madrid ise 4. sıradaki konumuyla zirveyi zorlayan ekipler arasında. Parc des Princes randevusu, PSG için toparlanma ve ev sahibi zaferi umudu olurken, Real Madrid için liderlik potasını genişletme fırsatı sunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 10:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
PSG-REAL MADRID MAÇI İZLE | PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT Spor izle

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. PSG, Parc des Princes'te Real Madrid'i ağırlayacak. Wolfsburg'a 4-0 yenilerek sezona kötü bir giriş yapan ev sahibi, Real Madrid ile son 4 karşılaşmasından ise namağlup ayrıldı. Konuk takım ise ilk hafta evinde Roma'yı 6-2'yle ezerek hücum patlaması yaşadı. Fransız ve İspanya devlerinin karşılaşmasına ilişkin tüm detayları sizler için derledik.

PSG - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG - Real Madrid maçı 16 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

PSG - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Hakem Michaela Pachtova'nın düdük çalacağı karşılaşmada, Pachtova'nın yardımcılıklarını Tereza Holakovská ve Tereza Hessova üstlenirken VAR koltuğunda ise Tomas Kocourek oturacak.

TRT Spor CANLI İZLE | TIKLA İZLE

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
Flaş Cenk Tosun iddiası! Beşiktaş'a mı dönüyor?
DİĞER
İrfan Can Kahveci görüşme odasına! Süper Lig devinden bomba hamle...
Bütçe maratonu başlıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Amaç enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirip fiyat istikrarını sağlamak
Zaniolo'dan Mourinho'ya büyük övgü!
Yunus Akgün'e İtalya'dan talip var!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica - Arsenal maçı ne zaman hangi kanalda? Benfica - Arsenal maçı ne zaman hangi kanalda? 11:10
Zaniolo'dan Mourinho'ya büyük övgü! Zaniolo'dan Mourinho'ya büyük övgü! 11:03
PSG - Real Madrid maçı detayları! PSG - Real Madrid maçı detayları! 10:47
Barış Alper için olay iddia! Devre arasında... Barış Alper için olay iddia! Devre arasında... 10:41
İşte 1. Lig'de 10. haftanın programı İşte 1. Lig'de 10. haftanın programı 10:07
Atletico Madrid - Manchester United maçı detayları! Atletico Madrid - Manchester United maçı detayları! 09:55
Daha Eski
Kenan Yıldız için flaş F.Bahçe itirafı! Kenan Yıldız için flaş F.Bahçe itirafı! 09:50
G.Saray'da Icardi ve Sane için kritik karar! G.Saray'da Icardi ve Sane için kritik karar! 09:30
Mourinho'dan Saran'a flaş cevap! Sadece tek cümleyle... Mourinho'dan Saran'a flaş cevap! Sadece tek cümleyle... 09:16
Bugünkü maçlar 16 Ekim Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 16 Ekim Perşembe 2025 08:08
Kenan ve Arda son 25'e kaldı! Kenan ve Arda son 25'e kaldı! 00:18
Betis’te Amrabat seferberliği! Betis’te Amrabat seferberliği! 00:18