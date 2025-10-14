CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Ole Gunnar Solskjaer'in yeni takımı belli oldu!

Ole Gunnar Solskjaer'in yeni takımı belli oldu!

Sezon başında Beşiktaş ile olan sözleşmesi feshedilen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Norveçli çalıştırıcının eski takım arkadaşı, 52 yaşındaki teknik direktörün yeni adresini ağzından kaçırdı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 15:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ole Gunnar Solskjaer'in yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından henüz hiçbir takım ile anlaşamayan Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili Manchester United'da futbolcu olarak oynadığı dönemdeki takım arkadaşı Paul Scholes'tan açıklama geldi.

Scholes, 'The Good, The Bad & The Football' podcastinde eski takım arkadaşı Nicky Butt ile konuşurken, Solskjaer'in yeni takımıyla ilgili bir bilgiyi ifşaladı. İngiliz efsane, "Geçen gece biriyle birlikteydim ve bana Lonra'da Rangers yetkilileriyle buluşacağını söyledi." dedi.

NTV Spor'un derlediği haberin devamında Butt ise "Kimi kastettiğini biliyorum." dedi. Bunun üzerine Scholes, bahsettiği kişinin şu anda boşta olduğunu da vurguladı. Butt daha sonra, "Manchester United'ı yönetti, değil mi? Şampiyonlar Ligi finalinde galibiyet golünü atan oydu, değil mi? Ole'den bahsediyorsun, değil mi?" dedi.

Bu kadar çabuk tahmin edilebileceğini düşünmeyen Scholes "Yorum yok" cevabını vererek tebessüm etti ve avuçlarının terlediğini belirtti. Bu diyalog ve yaşananlar sonrası Ole Gunnar Solskjaer'in İskoç ekibi Rangers'ın yeni teknik direktörü olacağına yönelik iddialar kuvvetlendi.

Bizim Çocuklar için kritik viraj!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"
Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
Araplar devreye girdi! Icardi ile yollar ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da Başakşehir hazırlığı! Galatasaray'da Başakşehir hazırlığı! 15:17
Olympiakos - Anadolu Efes maçı CANLI izle! Olympiakos - Anadolu Efes maçı CANLI izle! 15:15
Almanya'da 66-0 biten ilginç maç! Almanya'da 66-0 biten ilginç maç! 15:06
F.Bahçe'de yaprak dökümü! Sıra onlarda F.Bahçe'de yaprak dökümü! Sıra onlarda 15:00
TV8 canlı izle | Türkiye - Gürcistan maçı şifresiz izle TV8 canlı izle | Türkiye - Gürcistan maçı şifresiz izle 14:38
Letonya - İngiltere maçı tüm detayları! Letonya - İngiltere maçı tüm detayları! 14:21
Daha Eski
Türkiye - Gürcistan maçı detayları! Türkiye - Gürcistan maçı detayları! 14:03
Fırtına'ya müjdeli haber! Rizespor maçında... Fırtına'ya müjdeli haber! Rizespor maçında... 13:46
Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası! Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası! 13:29
İtalya - İsrail maçı muhtemel 11'ler! İtalya - İsrail maçı muhtemel 11'ler! 13:24
G.Saray'dan ayrıldı kariyeri bitti! G.Saray'dan ayrıldı kariyeri bitti! 12:04
Estonya - Moldova maçı yayın bilgisi ve muhtemel 11'ler Estonya - Moldova maçı yayın bilgisi ve muhtemel 11'ler 11:51