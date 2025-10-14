Ole Gunnar Solskjaer'in yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından henüz hiçbir takım ile anlaşamayan Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili Manchester United'da futbolcu olarak oynadığı dönemdeki takım arkadaşı Paul Scholes'tan açıklama geldi.

Scholes, 'The Good, The Bad & The Football' podcastinde eski takım arkadaşı Nicky Butt ile konuşurken, Solskjaer'in yeni takımıyla ilgili bir bilgiyi ifşaladı. İngiliz efsane, "Geçen gece biriyle birlikteydim ve bana Lonra'da Rangers yetkilileriyle buluşacağını söyledi." dedi.

NTV Spor'un derlediği haberin devamında Butt ise "Kimi kastettiğini biliyorum." dedi. Bunun üzerine Scholes, bahsettiği kişinin şu anda boşta olduğunu da vurguladı. Butt daha sonra, "Manchester United'ı yönetti, değil mi? Şampiyonlar Ligi finalinde galibiyet golünü atan oydu, değil mi? Ole'den bahsediyorsun, değil mi?" dedi.

Bu kadar çabuk tahmin edilebileceğini düşünmeyen Scholes "Yorum yok" cevabını vererek tebessüm etti ve avuçlarının terlediğini belirtti. Bu diyalog ve yaşananlar sonrası Ole Gunnar Solskjaer'in İskoç ekibi Rangers'ın yeni teknik direktörü olacağına yönelik iddialar kuvvetlendi.