Slovakya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta? Slovakya - Lüksemburg Dünya Kupası Elemeleri A Grubu maçı CANLI izle!

Slovakya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta? Slovakya - Lüksemburg Dünya Kupası Elemeleri A Grubu maçı CANLI izle!

Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nda heyecan devam ediyor! Slovakya ile Lüksemburg, kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, “Slovakya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Slovakya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta? Slovakya - Lüksemburg maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı? İşte detaylar!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 11:07
Slovakya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta? Slovakya - Lüksemburg Dünya Kupası Elemeleri A Grubu maçı CANLI izle!

Slovakya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta? A Grubu'nda karşı karşıya gelecek olan Slovakya – Lüksemburg maçı, futbol tutkunlarının gündeminde. "Slovakya – Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?" sorusu araştırılıyor. Almanya galibiyetinin ardından istikrarını korumak isteyen Slovakya, son maçında mağlup olarak geriye düştü. Lüksemburg ise grupta çıkış arıyor. Stadion Antona Malatinskeho'da oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın son durumu ve maç detayları..

SLOVAKYA - LUKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slovakya ve Lüksemburg takımları, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu mücadelesinde karşı karşıya gelecekler. Maç, Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak. Karşılaşmaya Slovakya'nın Trnava şehrindeki Štadión Antona Malatinského (City Arena Trnava) ev sahipliği yapacak.

SLOVAKYA - LUKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovakya-Lüksemburg maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Slovakya Lüksemburg Dünya Kupası Elemeleri A Grubu maçı

SLOVAKYA LUKSEMBURG MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MUHTEMEL 11'LER

Slovakya'nın muhtemel ilk 11'i: Dubravka; Gyomber, Satka, Skriniar, Obert; Duda, Bero, Benes; Haraslin, Strelec, Sauer

Lüksemburg'un muhtemel ilk 11'i: Morris; Jans, Mahmutoviç, Korac, Veiga; Olesen, Barreiro; Moreira, Sinani, Bohnert; Dardari

