Haberler Futbol Denizli idmanyurdu Afyon’da ilk deplasman galibiyetini aldı!

Denizli idmanyurdu, Afyonspor’u son dakikada attığı penaltı golüyle 2-1 yenerek ilk deplasman galibiyetini aldı. Kırmızı-siyahlılar, 6 hafta sonunda 13 puanla 4. sıradaki yerini korudu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 15:26
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda son sıradaki Afyonspor'u 90+6'ncı dakikada Murat Torun'un penaltı golüyle 2-1 mağlup eden Denizli İdmanyurdu, ilk dış saha galibiyetine imza attı. Lige tutunma yarışı veren rakibi karşısında 23'üncü dakikada Murat'ın golüyle öne geçip, 67'nci dakikada kalesinde golü gören Denizli temsilcisi uzatmada zafere uzanarak büyük sevinç yaşadı. İlk 2 deplasman maçında Nazilli Belediyespor'la berabere kalıp, Uşakspor'a yenilen kırmızı-siyahlılar bu kez Afyon'da şeytanın bacağını kırdı. Evinde 3'te 3 yapan Denizli İdmanyurdu, 6 hafta sonunda 13 puana ulaşarak 4'üncü sıradaki yerini korudu. Denizli ekibi hafta Eskişehirspor'a konuk olacak.

