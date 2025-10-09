CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Güney Kıbrıs - Bosna Hersek maçı canlı izle | Güney Kıbrıs - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 6. haftasında Güney Kıbrıs ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak zirvede yer alan Bosna Hersek, 4 puanlı rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda kazanıp, zirve yarışında avantaj yakalamayı hedefleyen Bosna Hersek'te Edin Dzeko'nun oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. Futbolseverler özellikle, "Güney Kıbrıs - Bosna Hersek maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Güney Kıbrıs - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 12:19 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 12:20
Güney Kıbrıs - Bosna Hersek maçı canlı izle | Güney Kıbrıs - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Güney Kıbrıs - Bosna Hersek maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 6. hafta heyecanı, Güney Kıbrıs ile Bosna Hersek arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Turnuvada şimdiye kadar 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde eden Bosna Hersek, zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkacak. Rakibi karşısında hata yapmak istemeyen konuk ekip, bu zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak Dünya Kupası yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyor. Öte yandan Bosna Hersek cephesinde gözler, yıldız golcü Edin Dzeko'nun oynayıp oynamayacağına çevrilmiş durumda. Peki, Güney Kıbrıs - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÜNEY KIBRIS - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 6. haftasında oynanacak Güney Kıbrıs - Bosna Hersek maçı 9 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

GÜNEY KIBRIS - BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?

AEK Arena'da oynanacak Güney Kıbrıs - Bosna Hersek maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÜNEY KIBRIS - BOSNA HERSEK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Güney Kıbrıs: Mall; Shikkis, Sielis, Laifis, Pileas; Kousoulos, Charalampous; Loizou, Kyriakou, Tzionis; Pittas

Bosna Hersek: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Mujakic; Memic, Sunjic, Tahirovic, Gigovic; Dzeko, Tabakovic

