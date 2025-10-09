Faroe Adaları - Karadağ maçı izle | Faroe Adaları - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Faroe Adaları - Karadağ maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. 6. haftada Faroe Adaları, sahasında Karadağ'ı konuk edecek. Aynı puana sahip iki takımın karşılaşması, grupta üst sıralara tırmanmak isteyen ekipler için büyük önem taşıyor. Her iki takım da haftanın diğer kritik mücadelesi olan Çekya-Hırvatistan karşılaşmasını yakından takip ederken, hata yapmadan 3 puanı almayı amaçlıyor. Futbolseverler, karşılaşma öncesi özellikle "Faroe Adaları - Karadağ maçı nasıl izlenir?" aramalarını hızlandırdı. Peki, Faroe Adaları - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FAROE ADALARI - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 6 haftasında oynanacak Faroe Adaları - Karadağ maçı 9 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

FAROE ADALARI - KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Torsvollur Stadyumu'nda oynanacak Faroe Adaları - Karadağ maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FAROE ADALARI - KARADAĞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Faroe Adaları: Lamhauge; Chukwudi, Vatnhamar, Edmundsson; Benjaminsen, Hendriksson, Turi, Agnarsson; Frederiksberg, Bjartalid, Klettskard

Karadağ: Petkovic; Rubezic, Savic, Sipcic; Roganovic, Bakic, Brnovic, Camaj; Vukotic, Jovetic; Krstovic