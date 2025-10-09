CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Faroe Adaları - Karadağ maçı izle | Faroe Adaları - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Faroe Adaları - Karadağ maçı izle | Faroe Adaları - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 6. haftasında Faroe Adaları ile Karadağ karşı karşıya gelecek. Aynı puana sahip iki takımın mücadelesinde hata yapmak istemeyen ekipler, kritik karşılaşmayı kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapıyor. Çekya ile Hırvatistan'ın kozlarını paylaşacağı haftada hata yapmak istemeyen ekipler, puan farkını 3'e düşürmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise "Faroe Adaları - Karadağ maçı nasıl izlenir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Faroe Adaları - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 12:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Faroe Adaları - Karadağ maçı izle | Faroe Adaları - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Faroe Adaları - Karadağ maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. 6. haftada Faroe Adaları, sahasında Karadağ'ı konuk edecek. Aynı puana sahip iki takımın karşılaşması, grupta üst sıralara tırmanmak isteyen ekipler için büyük önem taşıyor. Her iki takım da haftanın diğer kritik mücadelesi olan Çekya-Hırvatistan karşılaşmasını yakından takip ederken, hata yapmadan 3 puanı almayı amaçlıyor. Futbolseverler, karşılaşma öncesi özellikle "Faroe Adaları - Karadağ maçı nasıl izlenir?" aramalarını hızlandırdı. Peki, Faroe Adaları - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FAROE ADALARI - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 6 haftasında oynanacak Faroe Adaları - Karadağ maçı 9 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

FAROE ADALARI - KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Torsvollur Stadyumu'nda oynanacak Faroe Adaları - Karadağ maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FAROE ADALARI - KARADAĞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Faroe Adaları: Lamhauge; Chukwudi, Vatnhamar, Edmundsson; Benjaminsen, Hendriksson, Turi, Agnarsson; Frederiksberg, Bjartalid, Klettskard

Karadağ: Petkovic; Rubezic, Savic, Sipcic; Roganovic, Bakic, Brnovic, Camaj; Vukotic, Jovetic; Krstovic

ASpor CANLI YAYIN

Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın!
G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!”
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
CANLI ANLATIM | Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... İşgalci çekilecek esirler serbest bırakılacak
G.Saray'dan flaş karar! Transfer teklifleri...
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Belözoğlu'ndan veda: Antalyaspor her zaman... Belözoğlu'ndan veda: Antalyaspor her zaman... 13:20
Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! 13:12
Çekya - Hırvatistan maçı detayları! Çekya - Hırvatistan maçı detayları! 13:11
Barcelona'nın Kenan-Yamal projesi! Barcelona'nın Kenan-Yamal projesi! 12:57
Kayserispor’da Gisdol dönemi sona erdi Kayserispor’da Gisdol dönemi sona erdi 12:52
Faroe Adaları - Karadağ maçı ne zaman? Faroe Adaları - Karadağ maçı ne zaman? 12:51
Daha Eski
Güney Kıbrıs - Bosna Hersek maçı detayları! Güney Kıbrıs - Bosna Hersek maçı detayları! 12:19
G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” 11:57
Avusturya - San Marino maçı bilgileri! Avusturya - San Marino maçı bilgileri! 11:55
İsveç Ligi'nde peri masalına 1 adım var! İsveç Ligi'nde peri masalına 1 adım var! 11:55
Partizan - Anadolu Efes maçı detayları! Partizan - Anadolu Efes maçı detayları! 11:40
Milli maçın hakemi belli oldu! Milli maçın hakemi belli oldu! 11:36