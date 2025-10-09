CANLI SKOR ANA SAYFA
Çekya - Hırvatistan CANLI | Çekya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

Çekya - Hırvatistan CANLI | Çekya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 6. hafta maçında Çekya ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Aynı puana sahip ilk 2 sıradaki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle 1 maçı eksik olan Hırvatistan'ın kazanması durumunda zirvedeki yerini sağlamlaştıracak olması maçın önemini daha da arttırıyor. Ev sahibi Çekya ise iç saha avantajını kullanarak 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Kritik karşılaşma öncesi sporseveler, "Çekya - Hırvatistan maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Çekya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 13:11
Çekya - Hırvatistan CANLI | Çekya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

Çekya - Hırvatistan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 6. hafta mücadelesinde Çekya ile Hırvatistan, büyük bir heyecana sahne olacak kritik bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Grubun ilk 2 sırasında yer alan ve aynı puana sahip olan bu takımlar, zirvedeki konumlarını güçlendirmek için sahaya çıkacak. Özellikle 1 maçı eksik olan Hırvatistan, galibiyetle tamamlaması halinde liderlik yarışında önemli bir avantaj elde edecek. Ev sahibi Çekya ise iç saha avantajını kullanarak taraftarlarının önünde 3 puanla sahadan ayrılmayı hedefliyor. Peki, Çekya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇEKYA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 6. haftasında oynanacak Çekya - Hırvatistan maçı 9 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

ÇEKYA - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fortuna Arena'da oynanacak Çekya - Hırvatistan maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇEKYA - HIRVATİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Çekya: Stanek; Doudera, Holes, Krejci, Zeleny; Soucek, Cerv; Kusej, Sulc, Provod; Chory

Hırvatistan: Livakovic; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Sosa; Modric, Sucic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Ivanovic

HIRVATİSTAN'DAN ÇEKYA'YA AĞIR ÜSTÜNLÜK

Luka Modric önderliğinde son turnuvalara damga vurmayı başaran Hırvatistan, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Çekya ile oynadığı ilk maçta aldığı skorla bir kez daha gündem olmayı başarmıştı. Evinde oynadığı mücadeleyi 5-1 kazanıp önemli avantajın sahibi olan Hırvatistan'da golleri ise Gvardiol, Modrid, Perisic, Budimir ve Kramaric kaydetti. Çekya'nın tek golünü ise Tomas Soucek attı.

