Roma'dan flaş Zeki Çelik kararı! Transfer...

Ziraat Türkiye Kupası
İtalya Serie A ekibi Roma'nın formasını giyen Zeki Çelik hakkında başkent ekibi dikkat çeken bir transfer kararı aldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 16:43
2022 yılından bu yana kariyerini İtalya Serie A ekibi Roma'da sürdüren Zeki Çelik hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Roma'nın, sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek olan Çelik'in sözleşmesini uzatmak için milli futbolcu ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Zeki Çelik, yeni sezonda Roma ile 7 maça çıkıp 469 dakika sahada kalırken takımına 1 asistlik katkı sağladı.

MAÇIN ADAMI SEÇİLMİŞTİ

Zeki Çelik, 28 Eylül 2025 tarihinde oynanan Roma'nın Verona'yı 2-0 yendiği maçta Artem Dovbyk'in attığı ilk golde yaptığı asistle maçın adamı olmuştu.

İŞTE O HABER

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
