La Liga’da İsrail protestosu nedeniyle maç durduruldu!

İspanya La Liga'da oynanan Osasuna – Getafe karşılaşması, Filistin'e destek gösterileri nedeniyle kısa süreliğine durduruldu.
Mücadelenin 10. dakikasında tribünlerdeki taraftarlar, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla sahaya yüzlerce tenis topu fırlattı. Protesto sırasında "Filistin'e özgürlük!" şeklinde sloganlar atıldı ve tribünlerde Filistin bayrakları ile destek pankartları açıldı.
Saha, atılan toplar nedeniyle kısa sürede oyun oynamaya elverişsiz hale gelirken görevliler sahayı temizleyene kadar maç yaklaşık beş dakika durdu. Temizlik çalışmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
Scenes at the Osasuna vs Getafe match in LaLiga.Osasuna ultras Indar Gorri unveiled banners and Palestinian flags, even halting the match by throwing tennis balls onto the pitch in solidarity with Palestine. Soon after, the whole stadium echoed their protest. pic.twitter.com/IZd4qOr22B— Leyla Hamed (@leylahamed) October 3, 2025