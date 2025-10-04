La Liga’da İsrail protestosu nedeniyle maç durduruldu!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İspanya La Liga'da oynanan Osasuna – Getafe karşılaşması, Filistin'e destek gösterileri nedeniyle kısa süreliğine durduruldu.

Mücadelenin 10. dakikasında tribünlerdeki taraftarlar, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla sahaya yüzlerce tenis topu fırlattı. Protesto sırasında "Filistin'e özgürlük!" şeklinde sloganlar atıldı ve tribünlerde Filistin bayrakları ile destek pankartları açıldı.

Saha, atılan toplar nedeniyle kısa sürede oyun oynamaya elverişsiz hale gelirken görevliler sahayı temizleyene kadar maç yaklaşık beş dakika durdu. Temizlik çalışmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.