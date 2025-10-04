La Liga’da İsrail protestosu nedeniyle maç durduruldu!

CANLI SKOR ANA SAYFA
İspanya La Liga’da oynanan OsasunaGetafe karşılaşması, Filistin’e destek gösterileri nedeniyle kısa süreliğine durduruldu.

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 13:41
İspanya La Liga'da oynanan OsasunaGetafe karşılaşması, Filistin'e destek gösterileri nedeniyle kısa süreliğine durduruldu.

Mücadelenin 10. dakikasında tribünlerdeki taraftarlar, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla sahaya yüzlerce tenis topu fırlattı. Protesto sırasında "Filistin'e özgürlük!" şeklinde sloganlar atıldı ve tribünlerde Filistin bayrakları ile destek pankartları açıldı.

Saha, atılan toplar nedeniyle kısa sürede oyun oynamaya elverişsiz hale gelirken görevliler sahayı temizleyene kadar maç yaklaşık beş dakika durdu. Temizlik çalışmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

