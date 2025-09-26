CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Caner Erkin kadro dışı mı bırakıldı? Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı?

Caner Erkin kadro dışı mı bırakıldı? Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı?

Caner Erkin kadro dışı mı bırakıldı? Sakaryaspor, futbolcu Caner Erkin’i Pendikspor maçında sergilediği takım ruhuna aykırı ve centilmenlik dışı davranışlar nedeniyle kadro dışı bıraktı. Peki, Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı? Kulüp açıklamasında, bireysel davranışların takım bütünlüğünün ve kulüp kültürünün önüne geçemeyeceği vurgulandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 16:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Caner Erkin kadro dışı mı bırakıldı? Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı?

Caner Erkin kadro dışı mı bırakıldı? Sakaryaspor, Caner Erkin ve Burak Altıparmak'ı, Pendikspor maçında sergiledikleri centilmenlik dışı tutumlar nedeniyle kadro dışı bıraktı. Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı? Kulüp, açıklamasında, Sakaryaspor'un birlik, kardeşlik ve ahlaki değerlerinin öncelikli olduğunu belirtti. Peki, Caner Erkin kadro dışı mı bırakıldı? Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı? Detaylar haberimizde...

CANER ERKİN KADRO DIŞI MI BIRAKILDI?

Kulüpten yapılan açıklamada, Sakaryaspor'un yarım asrı aşan tarihiyle yalnızca sahada kazandığı zaferlerle değil, kulübün benimsediği ahlaki değerler, saygı ve kardeşlik kültürüyle de Türk futbolunun en önemli camialarından birisi olduğu kaydedildi. Yeşil-siyah formanın göğsünde taşıdığı armanın, sadece bir logo değil, aynı zamanda taraftarın yüreğinde dostluğun, birlikteliğin, azmin, mücadelenin ve ahlaklı nesiller yetiştirilmesinin simgesi olduğu vurgulanan açıklamada, Sakaryaspor çatısı altında mücadele eden her futbolcunun, kardeşlik ve dayanışma ilkeleriyle hareket etmesinin esas olduğu belirtildi. Açıklamada, hiçbir bireysel davranışın takım bütünlüğünün ve kulüp kültürünün önüne geçemeyeceğinin altı çizilerek, "Futbolcularımızın bu tutumu, teknik ekibimiz, yönetimimiz ve taraftarımız tarafından asla kabul edilmeyecektir. Bu minvalde kulübümüz yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda dün akşam oynadığımız maç (Pendikspor) esnasında centilmenlik ve takım ruhuna aykırı harekette bulunan futbolcularımız Caner Erkin ve Burak Altıparmak kadro dışı bırakılmıştır. Bilinmelidir ki bizim için esas olan, saha içinde ve dışında Sakaryaspor armasını gururla taşıyacak, kulübümüzün şanına uygun davranacak bir birlikteliktir." ifadelerine yer verildi.

Ferdi'den çarpıcı itiraf: Sakatken gol attım
F.Bahçe'de Devin Özek için flaş karar!
DİĞER
Türk dizi tarihinin en kötü babasıydı...Üvey Baba'nın Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali ve telefonu görenleri şaşırttı
BM'de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti | Bibi'den Filistin'i tanıyan ülkelere tehdit! Yakasındaki QR kodun anlamı ne?
G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru!
G.Saray Barış Alper ile anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkoğlu en iyi 5'ini açıkladı! Türkoğlu en iyi 5'ini açıkladı! 16:24
Ferdi'den çarpıcı itiraf: Sakatken gol attım Ferdi'den çarpıcı itiraf: Sakatken gol attım 16:24
F.Bahçe'de Devin Özek için flaş karar! F.Bahçe'de Devin Özek için flaş karar! 16:14
Caner Erkin kadro dışı mı bırakıldı? Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı? Caner Erkin kadro dışı mı bırakıldı? Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı? 16:07
Sakaryaspor'da kadro dışı kararı! Sakaryaspor'da kadro dışı kararı! 16:07
Fırtına'nın İstanbul kafilesi açıklandı! Fırtına'nın İstanbul kafilesi açıklandı! 15:38
Daha Eski
Defne tarihe geçti! Tam 4 altın madalya... Defne tarihe geçti! Tam 4 altın madalya... 15:26
Saran F.Bahçeli futbolcularla bir araya geldi Saran F.Bahçeli futbolcularla bir araya geldi 15:18
G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! 15:12
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu mu? ZTK 3. eleme turu maçları ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu mu? ZTK 3. eleme turu maçları ne zaman oynanacak? 15:09
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi! 15:04
Alanyaspor - Galatasaray maçı detayları! Alanyaspor - Galatasaray maçı detayları! 14:51