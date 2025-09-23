Barnsley-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? | İngiltere Lig Kupası CANLI

Barnsley-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere futbolunun heyecan verici organizasyonlarından Lig Kupası, 3. tur maçlarıyla sahne alıyor. Bu turda Premier Lig'in güçlü temsilcisi Brighton, Buransley deplasmanına konuk olacak. Turun en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan bu mücadelede iki takım da hata yapmadan adını bir üst tura yazdırmanın planlarını yapıyor. Özellikle Ferdi Kadıoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Barnsley-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARNSLEY-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası 3. turunda oynanacak Barnsley-Brighton maçı 23 Eylül Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Oakwell Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

BARNSLEY-BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barnsley: Cooper, Watson, Shepherd, Earl, Ogbeta, Connell, Bland, McGoldrick, Phillips, Vickers, Keillor-Dunn

Brighton: Verbruggen, Veltman, van Hecke, Dunk, Ferdi Kadıoğlu, Baleba, Ayari, Minteh, Gruda, Mitoma, Rutter