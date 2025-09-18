Giresunspor-52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Giresunspor-52 Orduspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Kupada ikinci tur maçında Giresunspor ile 52 Orduspor FK kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun önemli maçında hata yapmak istemeyen takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak istiyor. futbolseverler ise bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Giresunspor-52 Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GİRESUNSPOR-52 ORDUSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak Giresunspor-52 Orduspor FK maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

