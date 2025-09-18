CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu 2. turunda Düzce Cam Düzcespor ile Atko Grup Pendikspor karşı karşıya gelecek. Turnuvaya damga vurup, turu geçmeyi hedefleyen iki takım da hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Düzcespor-Pendikspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 09:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Düzcespor-Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Kupada ikinci tur maçında Düzce Cam Düzcespor ile Atko Grup Pendikspor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun önemli maçında hata yapmak istemeyen takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak istiyor. futbolseverler ise bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

DÜZCESPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DÜZCESPOR-PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un E. Frankfurt maçı 11'i
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Mustafa Çulcu, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyona son noktayı koydu! "Güven’in sağ kolu..."
Başkan Erdoğan BM öncesi Abbas'ı kabul edecek! Manidar zamanlama manidar zirve... Netanyahu ve İsrail'i kudurtacak iki başlık masada
Mourinho'dan Ali Koç sözleri!
Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eskişehirspor-Muğlaspor maçı ne zaman? Eskişehirspor-Muğlaspor maçı ne zaman? 10:15
Giresunspor-52 Orduspor FK maçı ne zaman? Giresunspor-52 Orduspor FK maçı ne zaman? 09:52
Düzcespor-Pendikspor maçı ne zaman? Düzcespor-Pendikspor maçı ne zaman? 09:42
Eintracht Frankfurt-G.Saray maçı öncesi son notlar! Eintracht Frankfurt-G.Saray maçı öncesi son notlar! 08:47
Maçın ardından sert sözler! "Yazıklar olsun" Maçın ardından sert sözler! "Yazıklar olsun" 08:31
Bugünkü maçlar 18 Eylül 2025 Perşembe Bugünkü maçlar 18 Eylül 2025 Perşembe 07:31
Daha Eski
Mourinho'dan Ali Koç sözleri! Mourinho'dan Ali Koç sözleri! 01:10
Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:10
Tedesco: Kazanmayı hak etmedik! Tedesco: Kazanmayı hak etmedik! 01:10
Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray! Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray! 01:10
F.Bahçe 90+3'te yıkıldı! F.Bahçe 90+3'te yıkıldı! 01:10
Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! 01:10