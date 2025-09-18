Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Düzcespor-Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Kupada ikinci tur maçında Düzce Cam Düzcespor ile Atko Grup Pendikspor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun önemli maçında hata yapmak istemeyen takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak istiyor. futbolseverler ise bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

DÜZCESPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

