Silifke Belediye Spor-Kahramanmaraş İstiklal Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Silifke Belediye Spor-Kahramanmaraş İstiklal Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu 2. turunda Silifke Belediye Spor-Kahramanmaraş İstiklal Spor karşı karşıya gelecek. Turnuvaya damga vurup, turu geçmeyi hedefleyen iki takım da hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Silifke Belediye Spor-Kahramanmaraş İstiklal Spor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Silifke Belediye Spor-Kahramanmaraş İstiklal Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 10:11
Silifke Belediye Spor-Kahramanmaraş İstiklal Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Silifke Belediye Spor-Kahramanmaraş İstiklal Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Kupada ikinci tur maçında Silifke Belediye Spor ile Kahramanmaraş İstiklal Spor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun önemli maçında hata yapmak istemeyen takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak istiyor. futbolseverler ise bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Silifke Belediye Spor-Kahramanmaraş İstiklal Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SİLİFKE BELEDİYE SPOR-KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak Silifke Belediye Spor-Kahramanmaraş İstiklal Spor maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

