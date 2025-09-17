Niğde Belediye Spor-Kuzey Boru 68 Aksaray Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Niğde Belediye Spor-Kuzey Boru 68 Aksaray Belediye Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Kupada ikinci tur maçında Niğde Belediye Spor ile Kuzey Boru 68 Aksaray Belediye Spor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun önemli maçında hata yapmak istemeyen takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak istiyor. futbolseverler ise bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Niğde Belediye Spor-Kuzey Boru 68 Aksaray Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NİĞDE BELEDİYE SPOR-68 AKSARAY BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak Niğde Belediye Spor-Kuzey Boru 68 Aksaray Belediye Spor maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.