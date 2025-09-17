CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu 2. turunda Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor ile Yalova FK 77 SK karşı karşıya gelecek. Turnuvaya damga vurup, turu geçmeyi hedefleyen iki takım da hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 11:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Kupada ikinci tur maçında Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor ile Yalova FK 77 SK kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun önemli maçında hata yapmak istemeyen takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak istiyor. futbolseverler ise bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR-YALOVA FK 77 SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da Osimhen şoku!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Seda Bakan'dan Jennifer Lopez itirafı! "Fotoğraf çektirmek için..."
Ekonomik program rayında! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten A Haber'de enflasyon için net mesaj: 2026'da daha az hissedilecek
Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular!
F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Amasyaspor FK-1461 Trabzonspor FK maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Amasyaspor FK-1461 Trabzonspor FK maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? 11:45
Orduspor 1967 A.Ş.-Sebat Gençlik Spor maçı ne zaman? Orduspor 1967 A.Ş.-Sebat Gençlik Spor maçı ne zaman? 11:40
Niğde Belediye Spor-Kuzey Boru 68 Aksaray Belediye Spor maçı ne zaman? Niğde Belediye Spor-Kuzey Boru 68 Aksaray Belediye Spor maçı ne zaman? 11:36
G.Saray'da Osimhen şoku! G.Saray'da Osimhen şoku! 11:36
Menemen FK-Eskişehir Anadolu SF maçı ne zaman? Menemen FK-Eskişehir Anadolu SF maçı ne zaman? 11:32
Bornova 1877-Aliağa Futbol A.Ş. maçı ne zaman? Bornova 1877-Aliağa Futbol A.Ş. maçı ne zaman? 11:20
Daha Eski
Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK maçı ne zaman? Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK maçı ne zaman? 11:16
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yeşil FK 77 SK maçı ne zaman? Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yeşil FK 77 SK maçı ne zaman? 11:12
Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor maçı ne zaman? Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor maçı ne zaman? 11:04
Muş Spor-Mazıdağı Fosfat SK maçı nasıl izlenir? Muş Spor-Mazıdağı Fosfat SK maçı nasıl izlenir? 11:01
G.Saray sezonu açıyor G.Saray sezonu açıyor 10:47
Elazığspor-12 Bingöl Spor maçı ne zaman? Elazığspor-12 Bingöl Spor maçı ne zaman? 10:46