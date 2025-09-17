Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Kupada ikinci tur maçında Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor ile Yalova FK 77 SK kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun önemli maçında hata yapmak istemeyen takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak istiyor. futbolseverler ise bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR-YALOVA FK 77 SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.