Çorlu Spor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Çorlu Spor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Kupada ikinci tur maçında Çorlu Spor 1947 ile Ayvalıkgücü Belediyespor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun önemli maçında hata yapmak istemeyen takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak istiyor. futbolseverler ise bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Çorlu Spor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ÇORLU SPOR 1947-AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak Çorlu Spor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.