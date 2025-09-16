Kahta 02 Spor-Adana Demirspor maçı ne zaman? Kahta 02 Spor-Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek isteyen her iki ekip için de kritik öneme sahip olan bu mücadele öncesinde, taraftarlar Kahta 02 Spor-Adana Demirspor maçı ne zaman sorusunun yanıtını arıyor. Özellikle maçın yayın bilgileri de büyük merak konusu oldu. Peki, Kahta 02 Spor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kahta 02 Spor-Adana Demirspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

KAHTA 02 SPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş. MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük önem taşıyan Kahta 02 Spor - Adana Demirspor A.Ş. mücadelesi 16 Eylül 2025 Salı günü oynanacak. Türkiye Kupası'nda üst tura yükselmek isteyen iki ekip de sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

KAHTA 02 SPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama düdüğü Türkiye saati ile 14:30'da çalacak. Futbolseverler bu kritik mücadeleyi heyecanla bekliyor.

KAHTA 02 SPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş. MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kahta 02 Spor - Adana Demirspor A.Ş. karşılaşması A Spor ve ATV platformları üzerinden canlı ve naklen futbolseverlerle buluşacak.

