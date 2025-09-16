CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Ağrı 1970 Spor-Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ağrı 1970 Spor-Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu 2. turunda Ağrı 1970 Spor ile Batman Petrolspor karşı karşıya gelecek. Turnuvaya damga vurup, turu geçmeyi hedefleyen iki takım da hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Ağrı 1970 Spor-Batman Petrolspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Ağrı 1970 Spor-Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 08:48 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 09:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ağrı 1970 Spor-Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ağrı 1970 Spor-Batman Petrolspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Kupada ikinci tur maçında Ağrı 1970 Spor ile Batman Petrolspor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun önemli maçında hata yapmak istemeyen takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak istiyor. futbolseverler ise bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Ağrı 1970 Spor-Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

AĞRI 1970 SPOR-BATMAN PETROLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak Ağrı 1970 Spor-Batman Petrolspor maçı 16 Eylül Salı günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AĞRI 1970 SPOR-BATMAN PETROLSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
Buruk'tan Osimhen kararı! Yüzde 10...
DİĞER
Almanlar’ı korku sardı! Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Galatasaray endişesi...
İsrail Gazze'de kara saldırısına başladı! Netanyahu'nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | ABD Dışişleri'nden ilk açıklama
G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu!
F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kırıkkale FK-Manisa FK maçı ne zaman? Kırıkkale FK-Manisa FK maçı ne zaman? 09:13
Gelinim Mutfakta 16 Eylül Salı puan durumu! Gelinim Mutfakta 16 Eylül Salı puan durumu! 09:11
Melbourne City-Sanfrecce Hiroshima maçı ne zaman? Melbourne City-Sanfrecce Hiroshima maçı ne zaman? 08:58
Okullar ne zaman kapanıyor? Okullar ne zaman kapanıyor? 08:53
Ağrı 1970 Spor-Batman Petrolspor maçı ne zaman? Ağrı 1970 Spor-Batman Petrolspor maçı ne zaman? 08:48
Bugünkü maçlar 16 Eylül Salı Bugünkü maçlar 16 Eylül Salı 07:29
Daha Eski
"Memnuniyetsizliklerin farkındayız" "Memnuniyetsizliklerin farkındayız" 01:03
"Memnuniyetsizliklerin farkındayız" "Memnuniyetsizliklerin farkındayız" 01:02
G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu! G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu! 00:50
UEFA açıkladı: O 5 takımdan biri G.Saray! UEFA açıkladı: O 5 takımdan biri G.Saray! 00:50
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi? F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi? 00:50
F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı! F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı! 00:50