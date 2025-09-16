Ağrı 1970 Spor-Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ağrı 1970 Spor-Batman Petrolspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Kupada ikinci tur maçında Ağrı 1970 Spor ile Batman Petrolspor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun önemli maçında hata yapmak istemeyen takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak istiyor. futbolseverler ise bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Ağrı 1970 Spor-Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

AĞRI 1970 SPOR-BATMAN PETROLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak Ağrı 1970 Spor-Batman Petrolspor maçı 16 Eylül Salı günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

