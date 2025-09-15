CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Al Wahda-Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi Elit

Al Wahda-Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi Elit

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu'nda Al Wahda ile Al Ittihad karşı karşıya gelecek. Turnuvadaki ilk maçlarında hata yapmak istemeyen takımlar, kazanmanın yollarını arayacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma heyecanla beklenirken, futbolseverler, "Al Wahda-Al Ittihad maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Al Wahda-Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 11:38
Al Wahda-Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi Elit

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu'nda Al Wahda ile Al Ittihad kozlarını paylaşacak. Grup etabının ilk maçında sahaya çıkacak iki ekip de, turnuvaya galibiyetle başlayarak avantaj elde etmeyi hedefliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanacak bu önemli karşılaşma, futbolseverlerin heyecanla takip edeceği müsabakalar arasında yer alıyor. Özellikle, "Al Wahda-Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" gibi sorular gündem olmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

AL WAHDA-AL ITTIHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu'nda oynanacak Al Wahda-Al Ittihad maçı 15 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Spor SMART ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

