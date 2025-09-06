CANLI SKOR ANA SAYFA
TFF, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ile işbirliği anlaşması imzaladı

TFF, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ile işbirliği anlaşması imzaladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) arasında yarın oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçı öncesinde işbirliği anlaşması imzalandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 16:45 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 16:45
TFF, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ile işbirliği anlaşması imzaladı

TFF'nin açıklamasına göre kadın futbolu, alt yaş kategori milli takımları ve futbol gelişimi gibi pek çok alanı kapsayan iş birliği anlaşması doğrultusunda iki ülkenin futbol kültürleri ve birikimlerinin bütünleşmesiyle her iki tarafa da faydalı olacak ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada ayrıca "İmzalanan bu iş birliği anlaşmasıyla ülkemizin İtalya ile ortaklık çerçevesinde ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ve İspanya-Fas-Portekiz ortaklığıyla düzenlenecek olan 2030 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarına da karşılıklı olarak katkı sağlanması amaçlanıyor." denildi.

