Bugünkü maçlar 6 Eylül 2025 Cumartesi | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Eylül Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
6 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
PORTEKİZ LİGİ
22.30 Estoril - Santa Clara
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - K Grubu
16.00 Letonya - Sırbistan
19.00 İngiltere - Andorra
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - F Grubu
19.00 Ermenistan - Portekiz
21.45 İrlanda - Macaristan
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - H Grubu
21.45 Avusturya - Kıbrıs Rum Kesimi
21.45 San Marino - Bosna Hersek
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - C Grubu
19.00 Nijerya - Ruanda
