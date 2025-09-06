Bugünkü maçlar 6 Eylül 2025 Cumartesi | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Eylül Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

6 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

PORTEKİZ LİGİ

22.30 Estoril - Santa Clara

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - K Grubu

16.00 Letonya - Sırbistan

19.00 İngiltere - Andorra

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - F Grubu

19.00 Ermenistan - Portekiz

21.45 İrlanda - Macaristan

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - H Grubu

21.45 Avusturya - Kıbrıs Rum Kesimi

21.45 San Marino - Bosna Hersek

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - C Grubu

19.00 Nijerya - Ruanda

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN