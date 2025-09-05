Faroe Adaları-Hırvatistan maçı canlı izle | Faroe Adaları-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Faroe Adaları-Hırvatistan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Karadağ ve Çekya'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Faroe Adaları ile Hırvatistan, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki takım, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Faroe Adaları-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FAROE ADALARI-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda oynanacak Faroe Adaları-Hırvatistan maçı 5 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

FAROE ADALARI-HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Torsvollur Stadyumu'nda oynanacak Faroe Adaları-Hırvatistan maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.