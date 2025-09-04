CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Hollanda-Polonya maçı canlı izle | Hollanda-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hollanda-Polonya maçı canlı izle | Hollanda-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile Polonya karşı karşıya gelecek. Litvanya ve Malta'nın da yer aldığı grupta lider olmayı hedefleyen Hollanda, açılış maçında hata yapmak istemiyor. Güçlü rakibine karşı 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen Ronald Koeman'ın öğrencileri, etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise "Hollanda-Polonya maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Hollanda-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 13:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hollanda-Polonya maçı canlı izle | Hollanda-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hollanda-Polonya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Litvayna ve Malta'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Hollanda ile Polonya, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Hollanda-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HOLLANDA-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynanacak Hollanda-Polonya maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

HOLLANDA-POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak Hollanda-Polonya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HOLLANDA-POLONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, van Dijk, van Hecke, Van de Ven, Reijnders, Gravenberch, de Jong, Gakpo, Simons, Depay

Polonya: Skorupski, Bednarek, Kedziora, Kiwior, Cash, Zielinski, Szymanski, Slisz, Zalewski, Buksa, Lewandowski

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'nin orta sahası Portekiz'den gelecek!
DİĞER
Sadio Mane Süper Lig yolunda! Transfer görüşmeleri başlıyor
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek!
Cengiz Ünder transferinde son durum ne?
G.Saray'dan milli yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin orta sahası Portekiz'den gelecek! F.Bahçe'nin orta sahası Portekiz'den gelecek! 12:08
Slovakya-Almanya maçı detayları! Slovakya-Almanya maçı detayları! 11:57
Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçı detayları! Lüksemburg-Kuzey İrlanda maçı detayları! 11:45
"Bize en büyük güç katan şey milletimizin desteği" "Bize en büyük güç katan şey milletimizin desteği" 11:42
Bulgaristan-İspanya maçı detayları! Bulgaristan-İspanya maçı detayları! 11:29
Bursaspor-Söğütspor maçı ne zaman? Bursaspor-Söğütspor maçı ne zaman? 11:08
Daha Eski
Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963 Spor maçı ne zaman? Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963 Spor maçı ne zaman? 11:02
Isparta 32 Spor-Kırşehir FSK maçı ne zaman? Isparta 32 Spor-Kırşehir FSK maçı ne zaman? 10:57
Trabzonspor'un yeni transferi şehre ayak bastı! Trabzonspor'un yeni transferi şehre ayak bastı! 10:19
Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK maçı ne zaman? Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK maçı ne zaman? 09:50
ABD-Türkiye voleybol maçı detayları! ABD-Türkiye voleybol maçı detayları! 09:38
G.Saray'dan milli yıldıza kanca! G.Saray'dan milli yıldıza kanca! 09:38