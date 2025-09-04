Hollanda-Polonya maçı canlı izle | Hollanda-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hollanda-Polonya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Litvayna ve Malta'nın da bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Hollanda ile Polonya, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Hollanda-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HOLLANDA-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynanacak Hollanda-Polonya maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

HOLLANDA-POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak Hollanda-Polonya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HOLLANDA-POLONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, van Dijk, van Hecke, Van de Ven, Reijnders, Gravenberch, de Jong, Gakpo, Simons, Depay

Polonya: Skorupski, Bednarek, Kedziora, Kiwior, Cash, Zielinski, Szymanski, Slisz, Zalewski, Buksa, Lewandowski