2. Tur'a son 4 bilet

Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. Tur heyecanı bugün oynanacak 4 maçla sona eriyor. K.Maraş-Osmaniye, Isparta-Kırşehir, Erciyes-Türk Metal ve Bursaspor-Söğütspor maçları A Spor ekranlarından şifresiz ve HD kalitesinde canlı yayınlanacak
Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, bugün oynanacak 4 maçla sona eriyor. 2. Lig'den 28, 3. Lig'den 46 ve BAL'dan 16 takımın yer aldığı karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Bugün A Spor ekranlarında K.Maraş-Osmaniye, Isparta-Kırşehir, Erciyes-T.Metal ve BursasporSöğütspor maçları, şifresiz ve HD kalitesinde canlı yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu, grup aşaması ve finalle birlikte 11 maç haftasından oluşacak. 24 takım, 6'lı 4 torbaya ayrılarak kura ile 8 takımlı 3 gruba dağıtılacak. Her takım, her torbadan bir rakiple 4 maç yapacak (2 iç saha, 2 deplasman). Grup aşamasında ilk 2'ye giren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü çeyrek finale çıkacak. Çeyrek finalde grup birincileri ve en iyi grup ikincisi seri başı olacak, maçlar seri başı takımların sahasında oynanacak. Yarı final eşleşmeleri ve ev sahipleri kura ile belirlenecek.