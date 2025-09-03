CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bartınspor-Anadolu Üniversitesi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Bartınspor-Anadolu Üniversitesi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu başlıyor. 1. turda Bartınspor ile Anadolu Üniversitesi karşı karşıya gelecek. Turnuvaya damga vurup, etkili bir giriş yapmayı hedefleyen iki takım da turu geçen taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Bartınspor-Anadolu Üniversitesi maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Bartınspor-Anadolu Üniversitesi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 10:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bartınspor-Anadolu Üniversitesi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Bartınspor-Anadolu Üniversitesi maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Bartınspor ile Anadolu Üniversitesi kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Bartınspor-Anadolu Üniversitesi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BARTINSPOR-ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak Bartınspor-Anadolu Üniversitesi maçı 3 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Yunus Akgün'den olay paylaşım! Kerem detayı...
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro...
DİĞER
Beşiktaş, Arda Güler'in takım arkadaşının peşine düştü! Transferde bomba gelişme...
TÜİK açıkladı! İşte Ağustos ayı enflasyonu
F.Bahçe'de Montella sürprizi!
Fırtına'dan Bouchouari harekatı! Transfer görüşmesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan Bouchouari harekatı! Transfer görüşmesi... Fırtına'dan Bouchouari harekatı! Transfer görüşmesi... 10:49
Arnavutköy Belediyesi FSK-Beykoz İshaklı Spor maçı ne zaman? Arnavutköy Belediyesi FSK-Beykoz İshaklı Spor maçı ne zaman? 10:45
Edin Terzic’ten sürpriz karar! Edin Terzic’ten sürpriz karar! 10:44
Yunus Akgün'den olay paylaşım! Kerem detayı... Yunus Akgün'den olay paylaşım! Kerem detayı... 10:19
Youssef At Bennasser Kayserispor'da Youssef At Bennasser Kayserispor'da 09:54
Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas GK maçı ne zaman? Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas GK maçı ne zaman? 09:46
Daha Eski
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro... TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro... 09:46
Alanya 1221 FSK-Muğlaspor maçı ne zaman? Alanya 1221 FSK-Muğlaspor maçı ne zaman? 09:41
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde! Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde! 09:37
1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor maçı ne zaman? 1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor maçı ne zaman? 09:36
F.Bahçe'de Montella sürprizi! F.Bahçe'de Montella sürprizi! 09:34
Türkiye-Sırbistan basketbol maçı detayları! Türkiye-Sırbistan basketbol maçı detayları! 09:20