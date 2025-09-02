CANLI SKOR ANA SAYFA
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu başlıyor. 1. turda Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek. Turnuvaya damga vurup, etkili bir giriş yapmayı hedefleyen iki takım da turu geçen taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 11:29
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Eskişehirspor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor maçı 2 Eylül Salı günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

