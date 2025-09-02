CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bursa Yıldırım Spor-Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Bursa Yıldırım Spor-Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu başlıyor. 1. turda Bursa Yıldırım Spor ile Altay karşı karşıya gelecek. Turnuvaya damga vurup, etkili bir giriş yapmayı hedefleyen iki takım da turu geçen taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Bursa Yıldırım Spor-Altay maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Bursa Yıldırım Spor-Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 09:42
Bursa Yıldırım Spor-Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Bursa Yıldırım Spor-Altay maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Bursa Yıldırım Spor-Altay kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun açılış heyecanını yaşayacak olan takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak isterken futbolseverler de bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Bursa Yıldırım Spor-Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BURSA YILDIRIM SPOR-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda oynanacak Bursa Yıldırım Spor-Altay maçı 2 Eylül Salı günü saat 15.00'de başlayacak. Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

