Grimsby Town-Manchester United maçı izle | Grimsby Town-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Grimsby Town-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Lig Kupası heyecan ikinci tur maçlarıyla devam ediyor. Bu turda Grimsby Town, alt lig temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak. Kupada her zaman sürpriz sonuçların yaşanabileceğini bilen Manchester United, bu kez işi sıkı tutarak hata yapmadan adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Sezona Ruben Amorim yönetiminde etkili bir giriş yapmayı hedefleyen Manchester ekibi, kupa sahnesinde başarılı bir sonuç almayı amaçlıyor. Peki, Grimsby Town-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GRIMSBY TOWN-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası 2. turunda oynanacak Grimsby Town-Manchester United maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

GRIMSBY TOWN-MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Grimsby Town: Pym; Rodgers, Warren, McJannet, Staunton; Amaluzor, McEachran, Turi, Khouri, Burns; Kabia

Manchester United: Onana; Shaw, Fredricson, Maguire; Dalot, Mainoo, Ugarte, Dorgu; Fernandes, Cunha; Sesko