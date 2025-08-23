CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Cristiano Ronaldo tarihe geçti!

Cristiano Ronaldo tarihe geçti!

Cristiano Ronaldo, Al Ahli'ye karşı kaydettiği penaltı golü ile birlikte 4 farklı kulüple 100 gole ulaşan tarihteki ilk futbolcu oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 16:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cristiano Ronaldo tarihe geçti!

Suudi Arabistan Süper Kupası finalinde Al Nassr, Al Ahli ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen kupa karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 eşitlik ile sonuçlanırken taraftarlar, dünya futbol tarihine geçecek bir ana tanıklık etti.

Al Nassr'da Cristiano Ronaldo, dakika 41'de penaltı vuruşunu gole çevirerek Suudi Arabistan ekibindeki 100. golünü kaydetti.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu; Real Madrid (450 gol), Manchester United (145 gol), Juventus (101 gol) ve Portekiz Milli Takımı'nın (139 gol) ardından Al-Nassr'da da 100 gole ulaşarak tarihte bunu başarak ilk ve tek futbolcu oldu.

G.Saray Barış Alper için B planını yaptı!
Yusuf'a Avrupa devlerinden kanca!
DİĞER
Hasan Denizyaran: Söylersem çıta yükselir, hayatıma giren daha fazlasını ister!
Son dakika: Memur zammında son viraj! Kamu Hakem Kurulu toplandı
Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama!
G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama! Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama! 15:51
G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı! 15:48
Beşiktaş'a Al-Musrati müjdesi! Beşiktaş'a Al-Musrati müjdesi! 15:24
Aboubakar için transferde sürpriz hamle! Aboubakar için transferde sürpriz hamle! 15:06
Fenerbahçe - Kocaliepor maçı detayları! Fenerbahçe - Kocaliepor maçı detayları! 14:46
Transferde ortalık kızışacak! F.Bahçe ve G.Saray aynı kaleciye talip Transferde ortalık kızışacak! F.Bahçe ve G.Saray aynı kaleciye talip 14:44
Daha Eski
Beşiktaş'tan Sterling hamlesi! Beşiktaş'tan Sterling hamlesi! 14:09
Türkiye - Kardağ maçı hangi kanalda? Basketbol hazırlık maçı Türkiye - Kardağ maçı hangi kanalda? Basketbol hazırlık maçı 14:04
Real Madrid'de Arda kararı! Real Madrid'de Arda kararı! 13:43
Rıdvan Yılmaz sağlık kontrolünden geçti Rıdvan Yılmaz sağlık kontrolünden geçti 13:28
Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda? 13:15
St Pauli - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? St Pauli - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? 12:57