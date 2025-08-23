Cristiano Ronaldo tarihe geçti!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Suudi Arabistan Süper Kupası finalinde Al Nassr, Al Ahli ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen kupa karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 eşitlik ile sonuçlanırken taraftarlar, dünya futbol tarihine geçecek bir ana tanıklık etti.

Al Nassr'da Cristiano Ronaldo, dakika 41'de penaltı vuruşunu gole çevirerek Suudi Arabistan ekibindeki 100. golünü kaydetti.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu; Real Madrid (450 gol), Manchester United (145 gol), Juventus (101 gol) ve Portekiz Milli Takımı'nın (139 gol) ardından Al-Nassr'da da 100 gole ulaşarak tarihte bunu başarak ilk ve tek futbolcu oldu.