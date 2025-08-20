CANLI SKOR ANA SAYFA
Al-Qadsiah-Al Ahli maçı canlı izle | Al-Qadsiah-Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Kupa Yarı Final)

Al-Qadsiah-Al Ahli maçı canlı izle | Al-Qadsiah-Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Kupa Yarı Final)

Suudi Arabistan Süper Kupa yarı final maçında Al-Qadsiah ile Al Ahli karşı karşıya gelecek. Kritik eşleşmeyi kazanarak final biletini almayı hedefleyen takımlar, heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Yeni sezona kupa ile başlamanın hesaplarını yapan Al-Qadsiah ve Al Ahli, zorlu maçta etkili bir oyun ortaya koymak istiyor. Futbolseverler ise "Al-Qadsiah-Al Ahli maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Al-Qadsiah-Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 11:04
Al-Qadsiah-Al Ahli maçı canlı izle | Al-Qadsiah-Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Kupa Yarı Final)

Al-Qadsiah-Al Ahli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Süper Kupa yarı finalinde futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Al-Qadsiah ile Al Ahli, finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Yeni sezona moralli başlamak isteyen her iki ekip de sahadan zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler ise kritik karşılaşma öncesi, "Al-Qadsiah-Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, Al-Qadsiah-Al Ahli maçı canlı yayın bilgileri hakkında merak edilenler...

AL-QADSIAH-AL AHLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Al-Qadsiah-Al Ahli maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak.

AL-QADSIAH-AL AHLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Hong Kong'da oynanacak Al-Qadsiah-Al Ahli maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

AL-QADSIAH-AL AHLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Al-Qadsiah: Casteels, Alvarez, Fernandez, Thakri, Hazazi, Puertas, Fernandez, Nandez, Shamat, Quinones, Retegui

Al Ahli: Mendy, Bakor, Merih Demiral, Dams, Balobaid, Kessie, Aljohani, Buraikan, Mahrez, Nabit, Ivan Toney

